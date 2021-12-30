Проект медпомощи бездомным «Уличная медицина» объявил о закрытии

Проект по оказанию медицинской помощи бездомным «Уличная медицина» объявил, что останавливает свою работу. Сообщение об этом появилось в инстаграме инициативы.

«С сожалением сообщаем вам, что проект "Уличная медицина" останавливает свою деятельность. Мы приняли такое решение, потому что нам все сложнее в текущих условиях делать то, что обычно делают НКО и благотворительные инициативы», — написали создатели проекта.

По их словам, «Уличная медицина» больше не может «легально вести деятельность, рассказывать о своей миссии и ценностях, делиться историями волонтеров и пациентов, привлекать средства и доноров и обеспечивать безопасность волонтеров».

Волонтерский проект «Уличная медицина» с ноября 2018 года оказывал медицинскую помощь бездомным людям в Минске; его основала студентка медуниверситета Карина Радченко. В январе 2021 года Радченко и еще одну волонтерку проекта Татьяну Лобозу арестовали на 15 суток по делу о несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП). Волонтерок задержали в Михайловском сквере во время оказания помощи бездомным.