Против жителя Сморгони возбудили уголовное дело о хулиганстве за разбитого декоративного снеговика

Против 23-летнего жителя Сморгони, который, по версии милиции, разбил декоративного снеговика на городской площади, возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), сообщает пресс-служба Гродненского областного управления департамента охраны МВД.

«Проходя мимо светодиодных декоративных фигур, молодой человек неожиданно набросился на одну из них. Пока злоумышленник ломал снеговика, сторож, несущая службу на посту райисполкома, нажала кнопку тревожной сигнализации», — пишет ведомство.

Как уточняет пресс-служба, после этого на место происшествия одновременно приехали сотрудники Департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Увидев их, подозреваемый начал убегать, но наряд охраны перегородил ему дорогу. На момент задержания житель Сморгони был пьян.