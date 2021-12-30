Суд назначил сроки до 13 лет колонии фигурантам «сахарного дела», обвиняемым в даче и получении взяток

В суде Заводского района Минска озвучили приговоры десяти фигурантам «сахарного дела», обвиняемым в даче и получении взяток (часть 2 статьи 431 УК и часть 3 статьи 430 УК соответственно), сообщает агентство Sputnik.

Бывший директор Городейского сахарного завода Михаил Криштапович получил 13 лет колонии; экс-главу Беларуской сахарной компании (Россия) Дмитрия Кириллова приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Бывшие директора Слуцкого и Скидельского заводов Николай Прудник и Дмитрий Егоров получили по 11 лет колонии. Такой же срок суд назначил топ-менеджеру завода в Жабинке Виктору Миронову. Его коллега по заводу Андрей Гладкий получил 8 лет лишения свободы. 7 лет колонии получил российский бизнесмен Сергей Кононенко.

Как позже уточнила Генпрокуратура, Криштаповичу, Пруднику, Егорову, Гладкому и Миронову суд на 5 лет запретил занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Также всем из них, помимо Гладкого, назначили штраф в размере от четырех до пяти тысяч базовых величин.

Кроме того, Кириллову на 5 лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а Кононенко — заниматься предпринимательской деятельностью на тот же срок.

Кроме них, обвиняемыми по делу проходят Инна Фоминых, Оксана Пашкевич и Виктория Сушкова. Как позже уточнила пресс-служба Генпрокуратуры, суд назначил Сушковой 3 года колонии за пособничество в даче взятки (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 431 УК). Пашкевич и Фоминых приговорили к 4,5 годам домашней химии.

Суд начал рассматривать коррупционное «сахарное дело» в июле этого года. Обвиняемыми проходят 10 человек, среди них — директора сахарных заводов Городеи, Слуцка, Скиделя, Жабинки. По версии следствия, они входили в организованную преступную группу и брали взятки за организацию закупки полиэтиленовой тары, организацию отгрузки белого сахара для разных предприятий, в том числе российских.

Фигурантов дела задержали в конце января 2020 года сотрудники КГБ. 24 января самолет «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, развернули и посадили в Гродно из-за «технической неисправности». СМИ писали, что это было сделано ради задержания Михаила Криштаповича и Виктора Миронова, но официальных комментариев по этому поводу не было.

В то же время задержали и бывшего начальника 2-го управления ГУБОПиК Владимира Тихиню. Агентство Sputnik писало, что Тихиню отпустили под домашний арест, а его дело выделили в отдельное производство.

Обновлено в 16:20. Добавлена информация Генпрокуратуры.