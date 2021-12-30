Суд в Гомеле признал «экстремистскими» интернет‑ресурсы и соцсети правозащитного центра «Вясна»

Суд Железнодорожного района Гомеля признал информационную продукцию телеграм-канала правозащитного центра «Вясна», а также его аналоги в социальных сетях и других ресурсах «экстремистскими материалами», сообщает телеграм-канал ГУБОПиК.

Юрист правозащитного центра Павел Сапелко дал комментарий «Нашай Нiве». По его словам, точно центр сможет узнать, какие именно ресурсы центра признаны «экстремистскими» когда будет обновлен список экстремистских материалов на сайте Мининформа. Юрист выразил надежду, что это не навредит работе центра и его волонтеров, поскольку «волонтеры не занимаются производством информационной продукции». Кроме того, Сапелко добавил, что центр будет «менять формат наблюдения».

«Но деятельность мы не остановим, "Вясна" будет вечно. Пока что нет предпосылок для закрытия. За последнее время мы не потеряли ни одного направления деятельности, даже не смотря на то, что часть [правозащитников] уехала, часть осталась. Еще когда начался ковид, мы начали проявлять гибкость, начинать работать по-новому», — сказал он.

Судя по информации с сайта Верховного суда, заседание о признании информационной продукции «Вясны» «экстремисткой» прошло 29 декабря, заявителем выступал ГУБОПиК. Всего на заседание было отведено полчаса.

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Обновлено в 16:11. Добавлен комментарий юриста правозащитного центра «Вясна» Павла Сапелко.