Информационное агентство «Интерфакс‑Запад» объявило о прекращении работы из‑за беларуского закона о СМИ

Информационное агентство «Интерфакс-Запад», работавшее в Беларуси с 1994 года, объявило о прекращении деятельности с 1 января 2022 года «в связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года».

Как уточняет «Интерфакс-Запад», теперь агентство, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО «Интерфакс», не может продолжать работу в качестве СМИ.

«Мы старались работать на вас, приносить пользу и делали свою работу максимально профессионально. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь», — пишет агентство.

По действующему законодательству, учредителем СМИ в Беларуси не может выступать иностранное юридическое лицо, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства. Кроме этого, им не может быть юридическое лицо, в котором 20 или более процентами акций владеют иностранное государство или иностранные граждане.