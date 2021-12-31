Молодечненского правозащитника Алеся Капуцкого арестовали на вторые 15 суток

Молодечненского правозащитника Алеся Капуцкого вновь арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Силовики задержали Капуцкого 17 декабря. На него составили протокол по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и арестовали на 15 суток.
Правозащитник должен был выйти 1 января, но на него составили новый прокол по неназванной статье.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет