ЕСПЧ запретил России выдавать Дмитрия Подлобникова Беларуси; сейчас он находится в российском СИЗО

Европейский суд по правам человека до 31 января запретил России выдавать на родину беларуса Дмитрия Подлобникова, подозреваемого в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера (статья 364 УК), сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев в своем телеграм-канале.

Сам Подлобников, по утверждению Киселева, по-прежнему находится в России.

«Во-первых, мы нашли Диму Подлобникова, он всё ещё в России, в СИЗО-4. А во-вторых, мы получили 39 правило Европейского суда о временных мерах — суд запретил выдачу до 31 января! Пытаемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе, и его не вывезли до этой даты», — написал правозащитник.

28 декабря адвокат Мария Красова рассказала «Медиазоне», что Подлобникова вывезли из коломенского СИЗО №6 и предположила, что его могут экстрадировать в Беларусь.

По информации dissident.by, в августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через 3 дня. Позже он уехал на заработки в Россию.

По информации адвоката Красовой, в июле Подлобникова задержали в России.