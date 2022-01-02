Житель Речицы умер после задержания милицией в новогоднюю ночь

27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова в ночь с 31 декабря на 1 января задержала милиция, а спустя два часа он умер в больнице, сообщает издание «Флагшток» со ссылкой на его близких.

По словам родных Усхопова, около 23:00 нетрезвый молодой человек с друзьями стоял в центре города на остановке «Детский мир» и собирался ехать к своей матери отмечать Новый год. Когда к компании подошли сотрудники ППС, Усхопов, по словам очевидцев, оказал им неповиновение. После этого милиционеры вызвали на подмогу патруль, и Усхопова доставили в РОВД.

«Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда — все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге», — рассказали изданию близкие погибшего.

По их словам, в отделении центральной районной больницы Усхопова доставили уже в состоянии комы.

«По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг, а утром 01.01.2022 сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы и вызвали следователя, нам показали тело», — утверждают близкие погибшего.

На запястьях и коленях Усхопова они заметили синяки и кровоподтеки, а на голове — круглую рану.

«Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости. Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении — официально после реанимационных мероприятий сотрудников ЦРБ в 01:20 ночи 01.01.2022», — рассказали родные изданию.

По их словам, милиция оказывает давление на мать погибшего и обещает провести обыск в ее квартире.

Сама мать Усхопова дала короткий комментарий «Нашай Нiве» и подтвердила смерть своего сына.

«Это можно писать. Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите! А сына от милиционера родила. Запытали сына, как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пускай несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом», — сказала она.

Отец Усхопова также прокомментировал изданию случившееся. «В милиции нам сказали "умер", а когда пришли забирать в морг, сказали: "А, это тот, которого убили?"» — рассказал он.

В ОВД Речицкого райисполкома «Флагштоку» отказали в комментарии и предложили в понедельник обратиться в Речицкий районный отдел Следственного комитета.

Днем Следственный комитет сообщил госагентству «Белта», что проводит проверку в связи со смертью 27-летнего жителя Речицы. Как рассказали в ведомстве, 31 января в 23:10 на остановке милиция задержала «мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения», а затем применила к нему силу, когда он оказал неповиновение.

«Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медосвидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчине стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1:20 констатирована его смерть», — сообщили в СК.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. При этом, как утверждают в ведомстве, «по предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломов костей».

«Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ", — добавляет СК.

Обновлено в 14:32. Добавлен комментарий Следственного комитета.