Google удалил рекламу с извинениями на камеру задержанных беларусов

Компания Google в ответ на письмо Светланы Тихановской удалила рекламу с допросами и извинениями на камеру задержанных силовиками беларусов, сообщают на сайте политика.

Вице-президент Google Каран Бхатиа написал, что перечисленные Тихановской рекламные объявления удалены, а аккаунты, которые их размещали, лишили возможности запускать объявления. «Мы будем внедрять автоматизированные правила для упреждающей маркировки любых создаваемых новых объявлений и включения в них нарушающих целевые страницы и/или нарушающих видео роликов, которые мы уже видели. Это означает, что любые вновь созданные объявления, указывающие на одни и те же целевые страницы или видео, не будут появляться на наших платформах», — сообщил Бхатиа.

Также он предложил организовать встречу между командами офиса Тихановской и Google, чтобы обсудить, «как предотвращать подобные ситуации в будущем».

21 декабря Светлана Тихановская направила письмо в Google с просьбой обратить внимание на более 40 рекламных объявлений, в которых показывают допросы и признания на камеру задержанных беларусов, в том числе пресс-секретаря А1 Николая Бределева и директора культурного центра «Корпус» Александра Богданова («Папа Бо»).