По запросу прокуратуры заблокирован сайт регионального издания «Першы рэгіён»

По постановлению прокурора Брестской области Виктора Климова в Беларуси заблокирован сайт регионального издания «Першы рэгiён», сообщает ведомство.

По версии прокуратуры, на сайте «установлены многочисленные нарушения Закона "О СМИ"». В частности, речь идет о публикации контента, который входит в список экстремистских материалов, и о гиперссылках на ресурсы, которые распространяли такой контент.

«Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и иные сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», — указано в пресс-релизе ведомства.

«Першы рэгіён» — общественно-политическое интернет-издание о Брестской области. В августе дрогичинского корреспондента издания Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии по обвинению в клевете (188 УК), оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его задержали в декабре 2020 года.

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