Суд признал «экстремистскими материалами» сайт регионального издания «Першы рэгіён»

27 декабря суд Ганцевичского района признал «экстремистскими материалами» сайт регионального издания «Першы рэгiён», указано в республиканском списке экстремистских материалов.

Социальные сети издания экстремистскими не признаны.

3 января прокуратура Брестской области сообщила, что по ее запросу в Беларуси заблокирован сайт «Першы рэгiён» в связи с нарушениями Закона «О СМИ». По версии ведомства, на сайте публиковали контент, который входит в список экстремистских материалов, и ставили гиперссылки на ресурсы, которые распространяли такой контент.

«Першы рэгіён» — общественно-политическое интернет-издание о Брестской области. В августе дрогичинского корреспондента издания Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии по обвинению в клевете (188 УК), оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его задержали в декабре 2020 года.

Мининформ заблокировал сайт барановичского издания Intex‑press