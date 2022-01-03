СК: в крови умершего в новогоднюю ночь Дмитрия Усхопова нашли 4,3 промилле спирта; при нем был пакетик марихуаны

Следственный комитет сообщил, что в крови умершего в новогоднюю ночь 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова нашли 4,3 промилле спирта, а при мужчине во время задержания был пакетик марихуаны.

Ведомство утверждает, что по предварительным выводам экспертов «смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей», при этом концентрация этилового спирта в крови составила 4,3 промилле.

По версии СК, при Усхопове был обнаружен пакетик с марихуаной, а «аналогичное вещество» обнаружили и в моче умершего речичанина. «При осмотре его мобильного телефона обнаружена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. С учетом данной информации экспертами устанавливается наличие иных наркотических средств и психотропных веществ в его организме», — сообщают в ведомстве.

Также следователи «устанавливают круг общения умершего» и пишут, что Дмитрий Усхопов был фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений и «неоднократно» привлекался к административной ответственности.

«В милиции сказали, что "умер", а когда пришли забирать в морг — "А, это тот, которого убили?"». Что мы знаем о смерти Дмитрия Усхопова, задержанного в Речице в новогоднюю ночь

На российском сайте сообщества судебно-медицинских экспертов приводится классификация степеней алкогольного опьянения. Согласно ней, концентрация алкоголя в крови от трех до пяти промилле считается тяжелым отравлением алкоголем, при котором может наступить смерть. Концентрация от пяти до шести промилле — смертельное отравление.

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке подвыпившего 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января.