Против двух жителей Молодечно, которые угрожали пенсионерке ножом и забрали у нее 23 рубля, возбудили дело о разбое

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом разбое (часть 2 статьи 207 УК) против 46-летнего жителя Молодечно и его 37-летней сожительницы за то, что они, угрожая пенсионерке ножом, забрали у нее 23 рубля, сообщает МВД.

Как пишет пресс-служба ведомства, около полуночи 31 декабря молодечненцы вошли в дом к 86-летней жительницы Калинковичей, после чего потребовали от нее денег, угрожая ножом. Получив от хозяйки дома 23 рубля, они скрылись.

На следующий день пенсионерка рассказала о произошедшем приехавшему к ней в гости сыну, а тот вызвал милицию. Молодечненцев нашли по их приметам на железнодорожном вокзале в Калинковичах.

Как пишет пресс-служба МВД, задержанные утверждали, что направлялись к дальней родственнице, однако той не оказалось дома. На преступление, по их словам, они решились из-за отсутствия денег на обратную дорогу.