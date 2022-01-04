МВД: в Речице задержаны двое знакомых погибшего Усхопова, милиционеры нашли у них килограмм марихуаны

В Речице милиционеры обнаружили около килограмма марихуаны у двух знакомых погибшего Дмитрия Усхопова, сообщает пресс-служба МВД. 27-летний и 28-летний жители районного центра задержаны.

«В результате проведения санкционированных обысков в гараже и по месту жительства 27-летнего и 28-летнего горожан обнаружено около килограмма марихуаны. Готовый наркотик хранился в пакетах и различных емкостях», — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Представитель ведомства также заявил о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК) по факту обнаружения у погибшего пакетика с марихуаной.

Ранее родственики рассказали о четверых задержанных знакомых Усхопова — Алексея и Анны Давыдковых, Александра Снобкова и Ильи Брокоренко . Всех четверых друзей Усхопова ожидали на его похоронах, однако утром они не вышли на связь, а позже их родственники подтвердили информацию об их задержании милицией.

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке нетрезвого 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января. Его родственники сообщали, что на теле умершего были кровоподтеки и синяки, а на его голове — круглая рана.

«В милиции сказали, что "умер", а когда пришли забирать в морг — "А, это тот, которого убили?"». Что мы знаем о смерти Дмитрия Усхопова, задержанного в Речице в новогоднюю ночь

3 января СК сообщил, что в крови Усхопова нашли 4,3 промилле алкоголя. Во время задержания у речичанина, по утверждению ведомства, обнаружили пакетик марихуаны, а «аналогичное вещество» нашли и в его моче. В переписке его телефона следствие обнаружило переписку с интернет-магазином «по продаже наркотиков». Кроме того, СК указывал, что следователи «устанавливают круг общения умершего».

На российском сайте сообщества судебно-медицинских экспертов приводится классификация степеней алкогольного опьянения. Согласно ней, концентрация алкоголя в крови от трех до пяти промилле считается тяжелым отравлением алкоголем, при котором может наступить смерть. Концентрация от пяти до шести промилле — смертельное отравление.