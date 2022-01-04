Бизнес‑аналитик EPAM не вышел после 13 суток ареста; на него завели уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка

Бизнес‑аналитик IT-компании EPAM Денис Насуро не вышел после административного ареста, сообщает dev.by со ссылкой на знакомых менеджера. На него завели уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

С 31 декабря Насуро находится в СИЗО №1.

10 декабря суд арестовал менеджера Насуро на 13 суток по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Видео с ним появилось телеграм-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка.

На записи минчанин называет свою зарплату — «в районе 5000 рублей», рассказывает, что он многодетный отец и что построил в Минске квартиру. По его словам, он был подписан на несколько телеграм-каналов, которые власти признали «экстремистскими материалами», и участвовал в протестах в 2020 году.

К посту в телеграм-канале Азаренка, кроме видео, прикреплены в том числе фото с бчб-флажком, наклейками «Погоня», жесткими дисками и снимок Дениса Насуро с протестов.