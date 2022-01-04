«Вясна»: в Речице в день похорон Дмитрия Усхопова задержали как минимум четверых его друзей

В Речице в день похорон Дмитрия Усхопова, умершего в больнице после задержания милицией в новогоднюю ночь, задержали четверых его друзей, сообщает «Палесская Вясна».

По информации родственников, задержаны Алексей и Анна Давыдковы, Александр Снобков и Илья Брокоренко. Всех четверых друзей Усхопова ожидали на его похоронах, однако утром они не вышли на связь, а позже их родственники подтвердили информацию об их задержании милицией.

Кроме того, как отмечают правозащитники, пропала связь с еще несколькими близкими друзьями из окружения Усхопова, однако точно подтвердить или опровергнуть их задержание пока не получилось.

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке нетрезвого 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января. Его родственники сообщали, что на теле умершего были кровоподтеки и синяки, а на его голове — круглая рана.

«В милиции сказали, что "умер", а когда пришли забирать в морг — "А, это тот, которого убили?"». Что мы знаем о смерти Дмитрия Усхопова, задержанного в Речице в новогоднюю ночь

3 января СК сообщил, что в крови Усхопова нашли 4,3 промилле алкоголя. Во время задержания у речичанина, по утверждению ведомства, обнаружили пакетик марихуаны, а «аналогичное вещество» нашли и в его моче. В переписке его телефона следствие обнаружило переписку с интернет-магазином «по продаже наркотиков». Кроме того, СК указывал, что следователи «устанавливают круг общения умершего».

На российском сайте сообщества судебно-медицинских экспертов приводится классификация степеней алкогольного опьянения. Согласно ней, концентрация алкоголя в крови от трех до пяти промилле считается тяжелым отравлением алкоголем, при котором может наступить смерть. Концентрация от пяти до шести промилле — смертельное отравление.