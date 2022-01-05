Dissidentby: осужденный на химию за оскорбление милиционера Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством

В Могилеве покончил жизнь самоубийством 43-летний Дмитрий Дудойть, осужденный за оскорбление начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова (статья 369 УК), сообщила инициатива dissidentby. Информацию подтвердил правозащитный центр «Вясна».

Dissidentby со ссылкой на других осужденных пишет, что Дудойть покончил жизнь самоубийством, когда возвращался из поликлиники без сопровождения милицией. По информации «Вясны», он прыгнул с моста и разбился.

Днем в телеграм-канале «Беларусь за МКАДом» появилось сообщение, что под мостом на улице Челюскинцев в Могилеве лежит тело человека. Очевидцы утверждали, что он спрыгнул с моста.

Житель Сморгони Дмитрий Дудойть был осужден на 2 года химии за комментарий под фото начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова, в котором он назвал силовика «скотиной лысой» и «х… конченым». С 29 декабря 2021 года он отбывал наказание в ИУОТ №43 в Могилеве.