На редактора барановичской газеты Intex‑press составили протокол за хранение электронной версии книги Адольфа Гитлера

4 января милиционеры составили на редактора барановичской газеты Intex-press Руслана Ревяко протокол за хранение электронной версии книги Адольфа Гитлера Mein Kampf (статья 19.11 КоАП), сообщает БАЖ. Известно об этом стало 5 января.

Как сообщает БАЖ, книгу нашли в компьютере, который сотрудники КГБ изъяли в июле 2021 году во время обыска в редакции. По словам Ревяко, этим компьютером он пользовался с 2013 или 2015 года, но файл книги «отмечен 2007 годом».

«На меня составлен административный протокол за хранение материалов, внесенных в список экстремистов. Я написал, что не согласен с протоколом, потому что не знаю, откуда этот файл в моем компьютере», — сказал Ревяко.

Суд назначен на 12 января.

29 декабря Министерство информации заблокировало сайт издания.

Как рассказали в редакции, Мининформ прислал приказ об ограничении доступа к сайту, причина — на сайте публиковалась информация, распространение которой запрещено.

В конце апреля 2021 года стало известно, что главного редактора Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за распространение сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля.

После этого «Белпочта» исключила Intex-press из своего подписного каталога, а газету отказались продавать в почтовых отделениях.

В мае редакция получила письменное предупреждение от Мининформа за интервью со Светланой Тихановской — суд Барановичского района признал его экстремистским. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Вскоре после этого РУП «Белорусский дом печати» уведомил редакцию об одностороннем расторжении договора на оказание услуг по печати выпусков издания. Бумажная версия издания прекратила существование.