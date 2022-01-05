На редактора барановичской газеты Intex‑press составили протокол за хранение электронной версии книги Адольфа Гитлера

4 января милиционеры составили на редактора барановичской газеты Intex-press Руслана Ревяко протокол за хранение электронной версии книги Адольфа Гитлера Mein Kampf (статья 19.11 КоАП), сообщает БАЖ. Известно об этом стало 5 января.
Как сообщает БАЖ, книгу нашли в компьютере, который сотрудники КГБ изъяли в июле 2021 году во время обыска в редакции. По словам Ревяко, этим компьютером он пользовался с 2013 или 2015 года, но файл книги «отмечен 2007 годом».
«На меня составлен административный протокол за хранение материалов, внесенных в список экстремистов. Я написал, что не согласен с протоколом, потому что не знаю, откуда этот файл в моем компьютере», — сказал Ревяко.
Суд назначен на 12 января.
29 декабря Министерство информации заблокировало сайт издания.
Как рассказали в редакции, Мининформ прислал приказ об ограничении доступа к сайту, причина — на сайте публиковалась информация, распространение которой запрещено.
В конце апреля 2021 года стало известно, что главного редактора Владимира Янукевича оштрафовали на 20 базовых величин за распространение сетевым изданием запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП). Поводом для этого послужило интервью со Светланой Тихановской, опубликованное газетой 14 апреля.
После этого «Белпочта» исключила Intex-press из своего подписного каталога, а газету отказались продавать в почтовых отделениях.
В мае редакция получила письменное предупреждение от Мининформа за интервью со Светланой Тихановской — суд Барановичского района признал его экстремистским. В тот же день Intex-press оштрафовали на 150 базовых величин по делу о распространении СМИ запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).
Вскоре после этого РУП «Белорусский дом печати» уведомил редакцию об одностороннем расторжении договора на оказание услуг по печати выпусков издания. Бумажная версия издания прекратила существование.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет