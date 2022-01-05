Авиакомпания «Белавиа» отменила вечерний рейс из Минска в Алматы, запланированный на 20:05. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

«Белавиа» предложила пассажирам, вылетающим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета. Новая дата должна быть не позже 31 января включительно.

Позже Национальный аэропорт «Минск» со ссылкой на Департамент авиации сообщил, что все рейсы из Беларуси в Казахстан отменяются «до стабилизации ситуации».

Вечером протестующие в Алматы захватили аэропорт. По информации пресс-службы, в аэропорту находятся около 45 захватчиков. Военных в аэропорту нет. Сотрудники своими силами эвакуировали пассажиров.

4 января во множестве городов Казахстана прошли массовые акции и шествия против повышения цены на сжиженный газ. Протесты быстро политизировались — теперь их участники требуют смены власти. ОМОН применял против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а МВД отчиталось о задержании более 200 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение и комендантский час в Алматы и Мангистауской области, отправил в отставку правительство Казахстана и поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ. В обращении к народу Токаев объявил, что возглавит Совет Безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.

Обновлено в 19:28. Добавлена информация об отмене рейсов в Казахстан.