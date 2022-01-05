МИД: Генконсульство Польши в Бресте организовало попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельной аварии

Генконсульство Польши в Бресте организовало попытку побега из Беларуси поляка, подозреваемого в смертельной аварии; гражданина Польши задержали пограничники. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

По словам Глаза, гражданин Польши был подозреваемым по делу о смертельном ДТП, в котором погибли две беларуски.

«Ему совершенно логично было временно ограничено право выезда из Республики Беларусь. Однако 3 января, чтобы избежать ответственности, этот гражданин попытался покинуть нашу страну и скрыться на территории Польши, но был задержан пограничниками. Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте», — рассказал пресс-секретарь министерства.

По словам представителя ГПК Антона Бычковского, вечером 3 января гражданин Польши вместе со своим отцом въехал на пункт пропуска «Брест» на рейсовом автобусе до Варшавы. Когда пограничники выяснили, что ему запрещен выезд из Беларуси, он ответил, что не знает о причинах запрета.

«Молодой человек рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского консульства в Беларуси. Они приобрели ему билет к месту жительства в Польше, привезли на автовокзал и сопроводили до автобуса», — сказал Бычковский.

В эфире телеканала ОНТ прозвучала прослушка разговора, как утверждается, одной из сотрудниц Генконсульства в Бресте. Голос собеседника в записи не прозвучал.

«Вы знаете, времена нестабильные. Я не знаю, но если есть возможность вернуться домой, то, может… Может, стоит это рассмотреть», — эту цитату в эфире телеканала авторы сюжета приписывают сотруднице консульства.

МИД Беларуси высылает сотрудника Генконсульства Польши в Бресте. Кого именно, в эфире телеканала не уточнили.

30 декабря 2021 года МВД сообщало об аварии на 160-м километре трассы М1 в Ивацевичском районе. В результате столкновения «Лады» и фуры «Вольво», которой управлял 22-летний гражданин Польши, погибли две пассажирки легковой машины, а ее водитель получила травмы. Подозреваемыми по делу признаны водители фуры и легковой машины. СК расследует дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 317 УК).