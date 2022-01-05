ГУБОПиК: витеблянина «выманили из России» и задержали за реабилитацию нацизма

Силовики «выманили из России» и задержали по статье о реабилитации нацизма 33-летнего витеблянина (часть 1 статьи 130-1 УК), сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство сообщает, что задержанный с сентября 2018 года размещал и хранил на своей странице «Вконтакте» материалы, «восхваляющие идеи неонацизма, коллаборационистов, действовавших на территории Беларуси в период фашистской оккупации, а также солдат нацистской Германии».

«С целью избежания ответственности, он скрывался в Российской Федерации. Однако, в результате оперативной комбинации, был выманен на территорию Республики Беларусь», — рассказал начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

Сообщается, что в августе прошлого года его страница в соцсети была признана судом «экстремистскими материалами». По данным мининформа, 6 августа суд Октябрьского района Витебска 6 августа 2021 года внес в список экстремистских материалов страницу пользователя «Алексей Жовнер».

Ведомство отмечает, что при обыске дома у витеблянина нашли «протестную бчб-символику».