Суд приговорил гродненца к 6 годам колонии за сообщения в телеграме в августе‑сентябре 2020 года

Гродненский областной суд приговорил 33-летнего Валентина Панасика к 6 годам колонии усиленного режима за сообщения в телеграме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Валерий Романовский признал Панасика виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК), а также в разжигании вражды и розни (часть 1 статьи 130 УК).

По версии следствия, в августе и сентябре 2020 года Валентин Панасик «разместил в чате для публичного просмотра экстремистские сообщения» и «довел до неограниченного круга пользователей план совершения преступления».

Речь идет о телеграм-канале «Гродно 97%», где обвиняемый написал: «Можно кстати начать с поджога "Табакерок", там же камер нету вроде как». Также он оставлял сообщения «Херачим табакерки по ночам, давно пора убрать их с улиц, заодно и потренируемся в диверсии», «Да, и оттаптывать им кисти рук, чтобы дубину больше не смогли взять в руки», «Кости срастутся, для работы с плугом кривые руки сойдут».

Также мужчине вменяют, что 12 августа 2020 года он приехал на проспект Космонавтов в Гродно, снял протест на видео и загрузил его в интернет со своими комментариями.

Валентин Панасик не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Он только пояснил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения весь период, указанный в обвинении.

В суде зачитали его показания, которые он дал во время предварительного следствия. Там обвиняемый говорил, что был возмущен чрезмерным насилием со стороны силовиков. В протоколе допроса от 5 августа, в день задержания Панасика, он сообщил следователю о применении в отношение него насилия: «Чтобы получить пароль от моего мобильного телефона, двое сотрудников милиции в черных кепках и майках наносили мне удары ладонями по лицу. Нанесли мне не менее четырех ударов ладонями, один удар кулаком в область правого глаза».

Прокурор Валерий Воронцов запросил для обвиняемого 6 лет колонии в условиях усиленного режима. Ровно такое наказание назначила судья.