Жителя Гродненской области обвинили по девяти статьям УК, в том числе в оскорблении Лукашенко и финансировании экстремизма

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя З., сообщает Генпрокуратура. Его обвиняют по 9 статьям уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, обвиняемый:

в августе прошлого года отправил в Telegram «тексты об изготовлении горючих веществ, зажигательных гранат, определении объектов для уничтожения и повреждения, создал условия для организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами и уничтожением имущества» (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 293 УК);

с сентября 2020 года по август 2021 года в каналах и чатах «разместил материалы с оскорблениями (часть 1 статьи 368 УК) и клеветой (часть 2 статьи 367 УК)» в адрес Александра Лукашенко;

в октябре 2021 года оставил комментарии, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности к представителям правоохранительного блока» (часть 1 статьи 130 УК);

в ноябре 2020 года и июне 2021 перевел для «обеспечения экстремистской деятельности» администраторам Telegram-каналов 0,28 и 0,004 биткойна (часть 1 и часть 2 статьи 361-2 УК);

и биткойна (часть 1 и часть 2 статьи 361-2 УК); в ноябре 2021 года в чате под публикацией с фотоизображением инспектора по городу Минску разместил сообщения оскорбительного характера (статья 369 УК);

с декабря 2019 года по январь 2020 года приобрел «особо опасные психотропные вещества» (часть 1 статьи 328), а на территории России купил огнестрельное оружие-пистолет и не менее 46 патронов к нему (часть 2 статьи 295 УК и часть 1 статьи 333-1 УК).

Направляя дело в суд, меру пресечения З. оставили прежней — он находится под стражей.