ОДКБ направила миротворцев в Казахстан, в их числе беларусы

ОДКБ направила миротворцев в Казахстан, сообщает Sputnik. В составе контингента подразделения из Беларуси, России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Сообщается, что задачами миротворцев станут «охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка».

От Беларуси в Казахстан направили «миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций», сообщил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, подразделение укомплектовано «только военнослужащими по контракту».

ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы из-за вмешательства извне, об этом в фейсбуке написал Никол Пашинян, председатель Совета коллективной безопасности и премьер-министр Армении.

До сих пор Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ практически не принимали участия в реальных миротворческих или антитеррористических операциях, за что организация неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны ее членов. Когда в 2010 году в Кыргызстане конфликт между кыргызской и узбекской общинами привел к многочисленным человеческим жертвам, в Бишкек запросили военной помощи, однако ОДКБ отказала, после чего Александр Лукашенко назвал дальнейшую деятельность организации бесперспективной.

ОДКБ также решила не вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе в 2020 году. Как отметил по этому поводу президент России Владимир Путин, Нагорный Карабах по международному праву всегда был частью Азербайджана, а поскольку на территориальную целостность Армении никто не покушался, ОДКБ вмешаться не могла.

В Казахстане протесты, начавшиеся из-за роста цен на газ для автомобилей, переросли в противостояние протестующих с силовиками и властью. Полиция и ОМОН применяли против участников акций слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алматы протестующие захватили и подожгли множество госучреждений. Президент Токаев отправил правительство и главу КНБ в отставку и объявил себя главой Совбеза вместо Нурсултана Назарбаева.

Обновлено в 17:00. Добавлена информация о конкретном роде войск, которых отправили в Казахстан из Беларуси.