Брестчанина, назвавшего силовика «ссыклом, чмом и нытиком», перевели с химии на домашнюю химию

5 января брестчанина Владимира Шурубейко, осужденного на 2 года химии за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), перевели на домашнюю химию, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало 6 января.

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По версии следствия, 22 сентября Шурубейко чате Viber «Вычулки.Ямно» написал в отношении сотрудника органов госбезопасности Дениса Семенова сообщение, где назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком».

До суда обвиняемый возместил потерпевшему 1 500 рублей ущерба, в связи с этим силовик на суде заявил, что претензий к Шурубейко больше не имеет.

Позже правозащитники сообщили, что на домашнюю химию переведен и Ярослав Збаровский. 5 марта его осудили на 3 года химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции протеста в ночь с 10 на 11 августа около ТЦ «Рига».

Обновлено в 14:18. Добавлена информация про перевод на домашнюю химию Ярослава Збаровского.