Родственники погибшего речичанина Дмитрия Усхопова покинули Беларусь, сообщает cооснователь фонда BySol Андрей Стрижак.

По его словам, решение было принято из-за ситуации вокруг его гибели. Кто именно покинул Беларусь, не сообщается.

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке нетрезвого 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января. Его родственники сообщали, что на теле умершего были кровоподтеки и синяки, а на его голове — круглая рана.

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3 января СК сообщил, что в крови Усхопова нашли 4,3 промилле алкоголя. Во время задержания у речичанина, по утверждению ведомства, обнаружили пакетик марихуаны, а «аналогичное вещество» нашли и в его моче. В переписке его телефона следствие обнаружило переписку с интернет-магазином «по продаже наркотиков». Кроме того, СК указывал, что следователи «устанавливают круг общения умершего».

4 января милиционеры задержали двух знакомых погибшего. При обыске у них нашли около килограмма марихуаны.