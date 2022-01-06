СК: речичанин Дмитрий Усхопов умер от «комбинированного отравления» этиловым спиртом и марихуаной

Смерть жителя Речицы Дмитрий Усхопова наступила «в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом — тетрагидроканнабинолом», сообщает СК.

Ведомство утверждает, что к такому заключению пришла судебно-медицинская экспертиза. Также, по версии СК, у Усхопова обнаружили «признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые могли способствовать наступлению смерти от комбинированного отравления».

Также СК передал, что задержанным 5 января двум друзьям Усхопова предъявлены обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК). Это дело ведомство завело в связи с тем, что нашло у погибшего речичанина пакетик марихуаны и «аналогичное вещество» в его моче, а в переписке телефона Усхопова следствие обнаружило переписку с интернет-магазином «по продаже наркотиков».

В ночь с 31 декабря на 1 января милиционеры задержали на остановке нетрезвого 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января. Его родственники сообщали, что на теле умершего были кровоподтеки и синяки, а на его голове — круглая рана.

3 января СК сообщил, что в крови Усхопова нашли 4,3 промилле алкоголя.

6 января родственники погибшего Дмитрия Усхопова покинули Беларусь.