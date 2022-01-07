Экс‑сотрудник СОБР, говоривший о своем участии в убийстве оппонентов Лукашенко, рассказал о возбуждении против него уголовного дела

Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский, заявлявший о личном участии в убийстве политических оппонентов Александра Лукашенко, рассказал, что в Беларуси против него возбудили уголовное дело, а на его родственников оказывает давление КГБ, пишет Deutsche Welle.

Как утверждает Гаравский, 6 января он узнал, что на него в Беларуси заведено уголовное дело, однако ему не сообщили, по какой статье. Источник этой информации экс-силовик не раскрывает.

«Если рассуждать логически, то дело против меня могли возбудить за события 20-летней давности, но все соучастники этих преступлений продолжают оставаться на свободе. Либо мои слова могли расценить как клевету. Либо вообще — посягательством на национальную безопасность страны», — предположил он.

Кроме этого, по словам Гаравского, в Беларуси на его родственников оказывает давление КГБ: в декабре 2021 года на работу к его брату приехали сотрудники ОМОНа и отвезли в здание Генпрокуратуры, где его опрашивали около пяти часов.

«Опрашивали не рядовые старшие лейтенанты, а подполковники и полковники КГБ. Не один или два, а человек пять, как мне рассказал брат. Спрашивали, с кем я общался, дружил, когда родственники последний раз со мной разговаривали. Брат ответил, что и до моего отъезда мы мало общались. Пересекались либо дома у матери, либо на даче. Он практически ничего обо мне не знал», — сказал Гаравский.

После этого, по его утверждению, родственники экс-силовика «по какой-то причине стали невыездными», однако он не знает, в связи с каким уголовным делом.

«Они не могут никуда съездить отдохнуть или за покупками. Плюс ко всему, когда брат был в Генеральной прокуратуре и его опрашивали [сотрудники] из Комитета госбезопасности, сказали не покидать Минск. На основании чего? Почему он стал невыездным? Я не понимаю и не могу понять. Они хотят задать вопросы мне. Причем здесь родственники? Когда совершались эти преступления, брат вообще был маленький, ходил в школу. С братом мы быстро [после визита в Генпрокуратуру] переговорили. После этого он удалился из всех мессенджеров. Больше с ним не общались», — объяснил он Deutsche Welle.

Как говорит Гаравский, беларуские спецслужбы напрямую с ним не связывались, а причины, по которым их интерес к нему вернулся именно сейчас, он не понимает.

«Думаю, меня хотят выманить, чтобы я замолчал раз и навсегда. Власть пускай еще год продержится, максимум два, но народ ее снесет. А у Лукашенко руки в крови. Мне кажется, это моральное давление [на родственников]. Выбить из-под ног устойчивость, чтобы были основания брата посадить и сказать мне: "Он сидит из-за тебя"», — сказал экс-силовик изданию.

Сам Гаравский возвращаться в Беларусь не намерен и планирует написать заявление в Генпрокуратуру, в котором хочет признаться в своем соучастии в преступлениях, «чтобы начались нормальные розыскные мероприятия»:

«Тем более, все личности я озвучил и назвал непосредственного заказчика — гражданина Лукашенко. Это я тоже укажу в заявлении. Готовим с юристами необходимые документы. Направлю их через доверенное лицо. Почему раньше не написал это заявление? Не было повода. А сейчас, когда начали дергать родственников… Это переходит все границы. Есть я — я совершал, я свидетель этих преступлений. Все вопросы ко мне», — объяснил он.

В декабре 2019 года Гаравский рассказал, что в конце 1990-х годов участвовал в похищении и убийстве бывшего председателя ЦИК Беларуси Виктора Гончара, экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и бизнесмена Анатолия Красовского. Сейчас экс-силовик находится в Швейцарии, у которой запросил политическое убежище.