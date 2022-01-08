Минская анархистская инициатива «Еда вместо бомб» объявила о прекращении деятельности из‑за угрозы преследования властями

Минская анархистская инициатива «Еда вместо бомб», занимающаяся раздачей еды бездомным, объявила о временном прекращении своей деятельности из-за угрозы преследования со стороны властей. Сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте инициативы.

«На этот шаг нас подтолкнули определенные события, произошедшие с участниками и участницами инициативы ранее, личные мотивы и осознание того, что сейчас мы не можем существовать, как "Еда вместо бомб", а наши полумеры — пляски под дудку режима, которые рано или поздно закончатся преследованием активист_ов за их политическую позицию. Мы продолжим отстаивать наши принципы, но пока не с "Едой вместо бомб"», — написали участники инициативы.

Как отмечают в «Еде вместо бомб», точный срок возобновления деятельности инициативы не известен — «чётких дат у нас нет и они не появятся в ближайшем будущем».