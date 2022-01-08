В Минске обрушилась часть моста через улицу Немига

Ночью 8 января в Минске обрушилась часть моста по улице Ленина через улицу Немига, сообщает агентство «Минск-Новости».

Пострадавших нет. Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал предварительной причиной обрушения усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Также он добавил, что весь мост демонтируют после обследования. «Выясняется, кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации», — дополнил он.

Движение на отрезках улиц Немига и Ленина полностью перекрыто.

Издание Onliner поговорило с очевидцем происшествия. По его словам, все случилось в 3 часа ночи: «Остановились глянуть, что дорожники делают. Там стоял маленький бус и трактор с ковшом. У опоры в этот момент штукатурка осыпалась, а они работы какие-то проводили рядом. И мост резко падать начал перед нами. В это время под ним парень шел, хорошо хоть без наушников, докричались до него, он ускорился так хорошо».

Далее очевидец побежал наверх и вместе с другом начал останавливать машины. Милиционеры поставили машину поперек дороги и натянули ленту. «ГАИ, по моим ощущениям, перекрыла движение минут через 20, не раньше», — сказал мужчина.

Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 2017 году. Заказчиком работ выступил «Горремавтодор», генподрядчиком — стройтрест №7. «Необходимость капремонта путепровода обусловлена физическим износом конструкций и неприглядным внешним видом объекта», — говорили тогда в «Горремавтодоре».

Обновлено в 10:28. Добавлен комментарий очевидца.