Суд приговорил могилевчанина к 2 годам колонии за оскорбление сотрудника КГБ, погибшего в перестрелке с Андреем Зельцером

Суд Ленинского района Могилева приговорил 45-летнего местного жителя Г. к 2 годам колонии общего режима за оскорбление сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка (статья 369 УК), сообщает Генпрокуратура.

Согласно обвинению, 28-29 сентября 2021 года Г. разместил в «деструктивном телеграм-чате» оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и других силовиков.

В пресс-релизе прокуратура отметила, что обвиняемый полностью признал вину. У могилевчанина конфисковали телефон и обязали выплатить штраф в размере 3200 рублей.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер. Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).