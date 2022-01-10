Активистке «Европейской Беларуси» Елене Лазарчик предъявили обвинение в грубом нарушении порядка

Активистке «Европейской Беларуси» Елене Лазарчик предъявили обвинение по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Лазарчик задержали 30 декабря, а 7 января перевели в СИЗО, где и предъявили обвинение.

18 сентября 2020 года журналистка Ирина Халип сообщила, что шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя из школы передали в приют. По словам активистки, за день до этого ее задержали три милиционера. Они попросили предъявить документы, которых у Лазарчик при себе не было. Тогда силовики предложили ей проследовать с ними для установления личности.

«Возили какими-то кругами, завезли в какую-то непонятную ментовку. Когда выходила, было темно. Естественно, в школу я не попала, маленького с продленки забрать не смогла из-за того, что меня арестовали», — говорила активистка.

По словам Лазарчик, ее сына Артема тем временем отвезли в приют Фрунзенского района Минска, хотя директриса школы знала телефоны бабушки и совершеннолетней сестры мальчика.

На следующий день к Лазарчик домой приходили из школы, чтобы проверить жилищно-бытовые условия. По ее утверждению, придраться проверяющим было не к чему, однако несмотря на это, ее сына не отдавали родителям, ссылаясь на необходимость социального расследования.

19 сентября директор приюта Марина Станкевич изложила свою версию случившегося агентству «Минск-Новости», согласно которой ребенка у Лазарчик никто не отнимал — «его временно отправили в приют, чтобы обеспечить безопасную среду». По словам директора, активистка ранее была лишена родительских прав, поэтому из приюта ребенка ей отдали бы при наличии документов, «которые проясняют сложившуюся ситуацию в семье».

По утверждению агентства, у Лазарчук пятеро детей, и ее несколько раз лишали родительских прав в отношении старших детей из-за «отказа их воспитания, сложного материального положения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей». в 2017-ом, писало агентство, ее сын Артем признавался находящимся в социально-опасном положении.

В тот же день, 19 сентября, Лазарчик отдали из приюта ее шестилетнего сына, когда она принесла необходимые для этого документы.