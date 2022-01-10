СК предъявил трем анархистам обвинение в участии в «экстремистском формировании» «Прамень»

Анархистов Евгения Рубашко, Александра Белова и Артема Соловья обвиняют в участии в «экстремистском формировании» «Прамень» (часть 3 статьи 361-1 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на родственников активистов.

По информации правозащитников, сейчас анархисты знакомятся с материалами дела; вскоре их передадут в прокуратуру для направления в суд.

12 ноября МВД признало объединение беларуских анархистов «Прамень» «экстремистским формированием».

Александра Белова и Евгения Рубашко задержали в конце июля 2021 года, Артема Соловья — 4 августа. По утверждению правозащитников, активистов избили при задержании. Позже им предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Рубашко и Белов были активистами инициативы «Еда вместо бомб», которая занималась раздачей еды бездомным. 8 января она объявила о временной приостановке работы из-за угрозы преследования со стороны властей.