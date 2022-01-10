СК возбудил уголовные дела из‑за обрушения моста над Немигой

СК возбудил уголовные дела о нарушении строительных нормативов (часть 1 статьи 305 УК) и служебной халатности (часть 2 статьи 428 УК) из-за обрушения пешеходной части моста над улицей Немига в Минске, сообщает телеграм-канал ведомства.

Следователи допрашивают должностные лица организаций, которые отвечают за обслуживание моста, и планируют назначить несколько экспертных исследований.

Часть моста над Немигой обрушилась ночью 8 января. Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал предварительной причиной обрушения усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 2017 году. Заказчиком работ выступил «Горремавтодор», генподрядчиком — стройтрест №7. «Необходимость капремонта путепровода обусловлена физическим износом конструкций и неприглядным внешним видом объекта», — говорили тогда в «Горремавтодоре».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пообещал, что новый мост над улицей Немига построят в течение месяца.

«В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним», — рассказал чиновник.