Против кобринчанина возбудили дело о мошенничестве за присвоение 40 тысяч рублей компании, продающей саженцы голубики

Кобринский районный отдел СК возбудил против 25-летнего менеджера по продажам дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК) за присвоение более 40 тысяч рублей, принадлежащих предприятию по продаже саженцев растений, сообщает МВД.

Как пишет пресс-служба ведомства, в августе 2021 года в Кобринский РОВД обратился 36-летний директор фирмы, занимающейся продажей растений, поскольку он обнаружил недостачу денег на балансе предприятия.

В результате проверки милиция установила, что с января по июль 2021 года 25-летний кобринчанин, работавший менеджером по продажам, принимал заявки на поставку саженцев голубики, затем просил заказчиков внести предоплату за предоставленные услуги, но в качестве расчетного счета предоставлял номер своей карты, либо карт своих родственников и знакомых. Таким образом он присваивал себе деньги, не отражая их в документации фирмы.

Всего, как утверждает ведомство, кобринчанин совершил такие мошеннические действия в отношении девяти граждан.

«Молодой человек заранее знал, что на выполнение заказа необходимо несколько месяцев, чтобы растения успели вырасти, ввиду чего потерпевшие не сразу могли заметить подвох», — пишет пресс-служба МВД.

Сейчас подозреваемый дает признательные показания, уточняют в ведомстве.