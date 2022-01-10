«Вясна»: жлобинчанину Дмитрию Гопте, приговоренному к 2 годам колонии за участие в протестах в 2020 году, отказали в помиловании

22-летнему жлобинчанину Дмитрию Гопте, приговоренному к 2 годам лишения свободы за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и насилие либо угрозу насилия в адрес милиционеров (статья 364 УК), отказали в помиловании, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на его мать.

Как пишут правозащитники, в декабре инициатива Юрия Воскресенского «Круглый стол демократических сил» сообщила родственникам Гопты, что его могут помиловать до проведения республиканского референдума.

5 февраля 2021 года суд Жлобинского района приговорил Дмитрия Гопту к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в участии в «несанкционированном митинге» в ночь с 10 на 11 августа, препятствовании движению транспорта, выкрикиванию лозунгов, и метании камней в сторону милиционеров.

Вместе с Гоптой по делу проходил еще один обвиняемый — Евгений Кохановский. Его судили на 3,5 года колонии. В суде он утверждал, что признания, которые он дал во время следствия, были получены под физическим и психологическим давлением.

«Я был в шоке, в панике, когда меня задерживали. Меня били в милиции и в живот, и по голове, и по ногам, угрожали "пресс-хатой", когда я давал не такие показания, какие нужно. Я начал оговаривать себя и других. Я подписал, не читая, потому что боялся, что снова будут бить», — рассказал он.

Экспертиза пришла к выводу, что Гопта, который состоит на учете у психиатра в связи с нарушением интеллектуального развития, может отвечать за свои действия. На заседании он признал вину. Жлобинчанин рассказал, что бросил один камень, при этом он не знает, попал ли им во-что либо, потому что сразу побежал домой, опасаясь, что его «посадят».