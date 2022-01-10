Милиция задержала двоих минчан за «циничные комментарии» о миротворцах, направленных в Казахстан

Сотрудники милиции задержали двоих минчан 30 и 32 лет за посты о беларуских военнослужащих, направленных с миротворческой миссией в Казахстан, сообщает пресс-служба МВД.

На видео ведомства задержанные рассказывают о содержании своих комментариев, которые МВД расценило как «циничные». Первый задержанный говорит, что оставил под постом в телеграм-канале «Мая краiна Беларусь» «негативный отзыв про наших военных, которые полетели в Казахстан помогать правоохранительным органам». Он на камеру выражает сожаление о своем поступке и обещает удалить сообщение.

«Казахи гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали», — демонстрирует скриншот МВД.

Второму задержанному милиция вменяет комментарий «Мужики, вот это настоящие мужики, а быдло белорусское ищет отговорки, что у нас оружия нет. Желания и воли нет!».

«Я 5 января 2022 года оставил комментарий на "Радио Свобода" в инстаграме. Я написал, что в Беларуси нет мужиков настоящих, а в Казахстане — настоящие мужики. Беларусы — быдло. Я своими действиями хотел, чтобы так происходило у нас в Беларуси. Также я написал то, что беларусы — быдло, и не могли устроить у себя точно такую же революцию, как казахи. О своем поступке жалею — то, что я так написал, не обдумавши, и пост удалю обязательно», — говорит задержанный в видео ведомства.