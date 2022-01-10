Reform.by: директора музея Янки Купалы освободили от должности за отказ увольнять работников по политическим причинам

Директора музея Янки Купалы Елену Лешкович освободили от должности, потому что она отказалась увольнять своих подчиненных по политическим причинам, сообщает Reform.by со ссылкой на источники в музейных кругах.

Елену Лешкович уволили 4 января — ей разрешили доработать до конца года, а потом освободили от должности по инициативе нанимателя, утверждают источники издания.

По их словам, в прошлом году руководительницу музея вместе с другими специалистами музейной сферы вызывали на разговор в Минкульт, где Лешкович высказала свою позицию и отказалась увольнять сотрудников.

Источники Reform.by не исключают, на увольнение директора музея могло повлиять ее родство с журналисткой «Нашей Нивы» Натальей Лубневской — она приходится невесткой Лешкович.

Елена Лешкович работала директором музея Янки Купалы 15 лет. За время своего руководства она получила медаль Франциска Скорины, благодарность от Александра Лукашенко, нагрудный знак Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси» и звание «Человека года в сфере культуры» в 2017 году.