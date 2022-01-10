Россия экстрадировала в Беларусь жлобинчанина Дмитрия Подлобникова, обвиняемого в насилии над милиционером

Россия экстрадировала уроженца Жлобина Дмитрия Подлобникова в Беларусь, сообщает правозащитный центр «Вясна». Адвокат беларуса Мария Красова рассказала «Медиазоне», что не уверена в этой информации.

«Есть основания полагать, что сотрудники [московского] СИЗО сознательно вводят в заблуждение относительно местонахождения моего подзащитного», — сказала Красова «Медиазоне».

Вечером Московская Хельсинкская группа подтвердила «Медиазоне» факт экстрадиции Подлобникова в Беларусь. Как утверждают в организации, сотрудники московского СИЗО-4 сообщили, что его увезли оттуда еще 31 декабря.

По предварительной информации беларуских правозащитников, сейчас Подлобников находится в гомельском СИЗО-3.

Дмитрия Подлобникова в Беларуси обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера (статья 364 УК).

11 января Генпрокуратура подтвердила экстрадицию Подлобникова и сообщила, что его обвиняют в насилии и угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК). Об обвинении в грубом нарушении порядка ведомство в своем сообщении не упоминает.

28 декабря адвокат Красова рассказала «Медиазоне», что Подлобникова вывезли из коломенского СИЗО №6 и предположила, что его могут экстрадировать в Беларусь. Позже выяснилось, что ЕСПЧ запретил России выдавать Подлобникова Беларуси до 31 января.

По информации dissident.by, в августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через 3 дня. Позже он уехал на заработки в Россию. По информации адвоката Красовой, Подлобникова задержали в России в июле.

Обновлено в 18:39. Добавлена информация Московской Хельсинкской группы об экстрадиции Подлобникова.

Обновлено 11.01 в 15:10. Добавлено подтверждение Генпрокуратуры Беларуси.