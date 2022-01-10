Норвежская компания Yara объявила о прекращении закупки калийных удобрений в Беларуси к 1 апреля

Норвежская компания Yara намерена с 1 апреля прекратить закупку калийных удобрений у «Беларуськалия». Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

В заявлении компании значится, что закупки калия в Беларуси не противоречат введенным санкциям, однако «другие звенья цепи поставок отказываются от основных услуг, необходимых для обеспечения экспорта калийных удобрений из Беларуси».

«В результате Yara начала сворачивать деятельность по поиску поставщиков. Ожидается, что свертывание деятельности будет завершено к 1 апреля 2022 года», — заявили в компании.

Гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер считает, что «последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников «Беларуськалия».

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия».