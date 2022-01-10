МВД: против «сбежавшего в Украину» автора «экстремистского» ютуб‑канала возбуждено уголовное дело о разжигании вражды

4 января сотрудники ГУБОПиК задержали жителя Гомельщины, который создал и администрировал ютуб-канал с «экстремистским» содержанием, сообщает МВД. Против задержанного возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды и розни (статья 130 УК).

По версии ведомства, с лета 2020 года задержанный «активно участвовал в протестном движении, размещал видео на своем канале, деанонил силовиков».

В видео, которое прилагается к сообщению МВД, задержанный представляется Олегом Коноваловым и говорит, что проживает в Киеве, а в Беларусь приехал на праздники. Судя по записи, поводом для задержания послужил комментарий во «Вконтакте», оставленный пользователем под именем «Олег Гомель».

«Прикончили мразоту лукашистскую. Сдохла сука в мучениях. Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом», — говорится в сообщении.

На вопрос силовика за кадром, принадлежит ли эта фраза задержанному, тот отказывается отвечать.

Также МВД сообщило, что после переезда в Украину задержанный автор ютуб-канала размещал в соцсетях информацию «антигосударственного толка». По версии силовиков, он «пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов», а также «цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ».

В видео ведомства присутствует скриншот самого ютуб-канала, однако его название заблюрено. Судя по превью, большинство видео в канале — трансляции акций солидарности в Киеве, набравшие менее сотни просмотров.