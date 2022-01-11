Суд приговорил солдата‑срочника к 3 месяцам гауптвахты за участие в митинге 11 августа 2020 года

Суд Заводского района Минска приговорил солдата Б., проходящего срочную службу, к 3 месяцам ареста на гауптвахте военной комендатуры по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статья 342 УК), сообщает Генпрокуратура.

По версии ведомства, с 10 по 11 августа 2020 года Б. участвовал в массовых акциях на проспекте Победителей, выходил на проезжую часть дороги и не реагировал на требования милиционеров. В результате движение автомобилей было заблокировано, что привело к сбою в работе общественного транспорта.

Одним из доказательств послужили фотографии, которые он разместил в своих социальных сетях.