ОНТ: диспетчеру, который участвовал в развороте самолета Ryanair, помогал его руководитель, а не агент КГБ
ОНТ: диспетчеру, который участвовал в развороте самолета Ryanair, помогал его руководитель, а не агент КГБ
Протасевич
11 января 2022, 22:15
 
 
 
 
 

Во время разговора с пилотом самолета Ryanair, который совершил посадку в Минске в мае 2021 года, рядом с диспетчером находился руководитель полетов диспетчерского центра, утверждают в эфире телеканала ОНТ.

Таким образом на госТВ отрицают утверждения польских спецслужб, что агент КГБ подсказывал диспетчеру ответы на вопросы пилота Ryanair. В эфире телеканала подтвердили личность диспетчера и информацию о том, что он покинул Беларусь, и показали Евгения Цыганова. Утверждается, что это он, как руководитель полетов диспетчерского центра, подсказывал ответы диспетчеру.

При этом сотрудник Следственного комитета на камеру сказал, что видео польских спецслужб поддельное и содержит «участки с признаками монтажа, характерных для объединения нескольких ранее записанных фонограмм».

Евгений Цыганов, который, как утверждается, подсказывал ответы диспетчеру. Скриншот из видео телеканала ОНТ

10 декабря польские спецслужбы опубликовали запись переговоров между минским авиадиспетчером и пилотом самолета Ryanair, на которой слышен третий голос, подсказывающий диспетчеру ответы на вопросы пилота — по версии ведомства, он принадлежит сотруднику КГБ.

За два дня до этого издание New York Times сообщило, что летом авиадиспетчер минского аэропорта смог покинуть Беларусь и в Польше дал показания о посадке рейса Ryanair —по его словам, это была операция беларуских спецслужб.

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 8 декабря СК рассказал, что Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК».

«Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал председатель СК Дмитрий Гора.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей