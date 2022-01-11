ОНТ: диспетчеру, который участвовал в развороте самолета Ryanair, помогал его руководитель, а не агент КГБ

Во время разговора с пилотом самолета Ryanair, который совершил посадку в Минске в мае 2021 года, рядом с диспетчером находился руководитель полетов диспетчерского центра, утверждают в эфире телеканала ОНТ.

Таким образом на госТВ отрицают утверждения польских спецслужб, что агент КГБ подсказывал диспетчеру ответы на вопросы пилота Ryanair. В эфире телеканала подтвердили личность диспетчера и информацию о том, что он покинул Беларусь, и показали Евгения Цыганова. Утверждается, что это он, как руководитель полетов диспетчерского центра, подсказывал ответы диспетчеру.

При этом сотрудник Следственного комитета на камеру сказал, что видео польских спецслужб поддельное и содержит «участки с признаками монтажа, характерных для объединения нескольких ранее записанных фонограмм».

10 декабря польские спецслужбы опубликовали запись переговоров между минским авиадиспетчером и пилотом самолета Ryanair, на которой слышен третий голос, подсказывающий диспетчеру ответы на вопросы пилота — по версии ведомства, он принадлежит сотруднику КГБ.

За два дня до этого издание New York Times сообщило, что летом авиадиспетчер минского аэропорта смог покинуть Беларусь и в Польше дал показания о посадке рейса Ryanair —по его словам, это была операция беларуских спецслужб.

Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 8 декабря СК рассказал, что Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК».

«Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал председатель СК Дмитрий Гора.