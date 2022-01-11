В Польше беларуского беженца и двух его знакомых будут судить за незаконный переход границы

14 января в районном суде Бяла-Подляски начнется рассмотрение уголовного дела в отношении брестчанина Виталия, который нелегально пересек границу с Польшей, и двух его знакомых, сообщает издание Gazeta Wyborcza .

Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границы Польши (часть 2 статьи 264 польского УК), а его знакомых, которые встретили Виталия после пересечения границы, — в организации перехода. Брестчанину грозит до 3 лет лишения свободы, а подвозившей его семейной паре — от полугода до 8 лет лишения свободы.

Как рассказывают журналисты, в Бресте Виталий работал предпринимателем, а после выборов 2020 года присоединился к протестам и стал одним из местных лидеров. Вместе с другими активистами он печатал листовки и делал протестные надписи в городе. Его предупредили о возможном задержании, он скрылся, а вскоре после этого, 11 ноября 2020 года, к нему домой пришел ОМОН.

«Как за террористом пришли, напугали жену, угрожали забрать ребенка. Обыскали дом, изъяли много вещей, в том числе автомобиль и паспорт», — рассказал журналистам Виталий.

По его словам, ему грозило до 10 лет колонии. Спустя пять месяцев, которые он скрывался в стране и не контактировал в том числе с семьей, он решил сбежать из Беларуси и попросить убежище в Польше.

В марте брестчанин переплыл Буг. На территории Польши он связался со знакомой семейной парой, которая забрала его на машине. Практически сразу их задержали пограничники. Всех троих привезли в отделение в Тересполе и, как утверждает беларус, держали там 11 часов без еды и воды.

Силовики возбудили уголовное дело. За следующие 9 месяцев 2021 года брестчанин получил статус беженца, а его жена и дети также перебрались в Польшу. Виталий уверен, что ему, как просителю убежища, не должны были предъявлять обвинение в нелегальном переходе границы. Также он переживает за знакомых — муж его подруги, таможенник, отстранен от работы, и его дальнейшая карьера зависит от результата суда.

Задержанном помогают юристы Ассоциации правового вмешательства. По словам члена правления организации Малгожаты Язвиньской, у Виталия не было возможности пересечь границу легально, поскольку беларуские силовики забрали его паспорт и объявили мужчину в розыск. В Польше же он «боялся за свои жизнь и здоровье», поэтому позвонил знакомым с просьбой помочь. Также Язвиньска отметила, что Конвенция о статусе беженца прямо запрещает наказывать беженцев за незаконный переход границы.