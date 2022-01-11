Фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика признали политзаключенным

Шесть правозащитных организаций признали политзаключенными фрилансера «Радые Свабода» Андрея Кузнечика и еще 15 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме Кузнечика, в список вошли ведущая специалистка по работе с клиентами А1 Светлана Каленчиц, Никита Дмитриев, Федор Жежелев, Антон Лучкин, Александр Гашко, бизнес-аналитик EPAM Денис Насуро, Светлана Хромовая, Яна Хромовая, Сергей Батуро, Галина Семечко, Антон Дроздовский, Кирилл Малышенко, Евгений Осипчик, активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик и Матфей Гавриленко.

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября в Минске силовики в штатском. На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. Утверждалось, что в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды». На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания.

26 ноября и 6 декабря суд постановлял арестовать Андрея Кузнечика на 10 суток. После их окончания в середине декабря журналист не вышел на свободу. 23 декабря стало известно, что против него возбудили уголовное дело.

3 декабря суд признал соцсети «Радыё Свабода» «экстремистскими материалами», а 23 декабря МВД признало «экстремистским формированием» интернет-ресурсы издания.

Всего в списке политзаключенных 978 человек.