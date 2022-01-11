Обвиняемый в сексуальном насилии беларус совершил самоубийство в московском СИЗО

В конце декабря в московском СИЗО №4 совершил самоубийство задержанный по обвинению в сексуальном насилии беларус, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, это случилось «в двадцатых числах декабря», а беларус проходил обвиняемым по статье о сексуальном насилии и покончил с собой в карцере, куда его поместили после драки.

Также она рассказала, что в том же СИЗО в январе совершил самоубийство россиянин, подозреваемый в хранении наркотиков. Он это сделал в общей камере.

Как сообщил неназванный источник «Интерфакса», по факту самоубийств проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства происшествий.

