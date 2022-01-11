В Молодечно таксист за ноги выкинул из машины сотрудницу налоговой, против него возбудили уголовное дело

В Молодечно таксист за ноги выкинул из машины сотрудницу налоговой, против него возбудили дело по статье насилие против должностного лица (часть 1 статьи 366 УК), сообщает МВД.

Ведомство сообщает, что сотрудница налоговой инспекции проводила мероприятия по выявлению нелегально работающих таксистов. Она оформила заказ через приложение. К ней приехал автомобиль Kia Rio «ничем не напоминающий такси». Сообщается, что водитель взял оплату наличными, а чек пассажирке не выдал.

Предъявив служебное удостоверение, инспектор попросила таксиста пройти для разбирательства в здание. Однако водитель продолжил путь, а на ближайшей автобусной остановке он «силой, схватив женщину за ноги, вытащил ее из машины и скрылся в неизвестном направлении».

Инспектор сообщила в милицию о случившемся. Оперативники установили личность таксиста. Им оказался 45-летний молодечненец.