Десятерых анархистов будут судить по десяти статьям; среди них создание преступной организации и экстремистского формирования

Дело десяти анархистов передали прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет. Их обвиняют по 10 статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

Согласно материалам дела, c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии обвиняемых 31-летнего и 29-летнего мужчины и 26-летней девушки объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». У групп были «автономные ячейки в регионах со своими неформальными лидерами», для их деятельности формировались «общаки», был создан интернет-магазин для продажи «экстремистской литературы, одежды и иной атрибутики».

Указанные объединения вошли в состав «международной преступной организации» в качестве ее структурных подразделений. По мнению ведомства, руководителями были трое обвиняемых и иные лица, которые «скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность».

У участников организации изъяты агитационные баннеры, стикеры с «экстремистскими надписями», медикаменты, дымовые гранаты, газовые баллончики, ножи, биты, квадрокоптеры, компьютерная техника.

Отмечается, что 31-летний лидер уже был судим в 2011 году за участие акциях совместно с Игорем Олиневичем, Николаем Дедком, Дмитрием Дубовским и иными представителями анархистского движения. Под это описание подходит активист Александр Францкевич, задержанный 13 августа 2020 года и проходящий по делу «Революционного действия».

По данным следствия, Францкевич и 26-летняя девушка были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова». Исполнители записали видео и отправили его в качестве отчета.

Под описание 26-летней девушки подходит Марфа Рабкова, задержанная 18 сентября 2020 года.

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Отмечается, что следователи получили доказательства того, что 24-летний брестчанин и еще один участник организации причастны к «совершению злостного хулиганства возле здания ГУБОПиК в Бресте». В июне 2016 года они бросили в здание дымовую шашку и скрылись с места происшествия.

Кроме того, фигуранты в 2016-2020 годах повредили баннеры с изображением милиционеров, фасады различных зданий, в том числе здания Белтелерадиокомпании и подожгли билборд в Ивацевичах. В марте 2017 года и в мае 2018 года обвиняемые перекрыли проезжую часть в Бресте.

Ведомство отмечает, что на ресурсах, которые администрировал обвиняемые, призывали к «действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности», участию в протестных акциях и распространяли информацию о местах и времени сбора.

СК сообщает, что вынесло в отдельное производство уголовное дело в отношении находящихся на территории других стран 26-летнего Дмитрия Левчука, 24-летнего Артура Кондратовича, 29-летних Романа Халилова и Евгения Журавского.

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Действия обвиняемых квалифицированы по следующим статьям: