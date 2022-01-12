BNS: литовское правительство приняло решение разорвать контракт по перевозке калийных удобрений с «Беларуськалием»

Литовское правительство приняло решение разорвать контракт по перевозке калийных удобрений с «Беларуськалием» к 1 февраля, сообщает информационное агентство BNS.

Сообщается, что литовское правительство подтвердило выводы комиссии по изучению сделок о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами и «Беларуськалием» «не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто».

«С 1 февраля договор больше не действует», — заявил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис.

По словам министра, к этому времени перевозки удобрений должны быть прекращены. Если другие перевозчики захотят перевозить через Литву удобрения «Беларуськалий», их сделки с компанией будут проверяться правительством.

Ранее Скуодис заявлял о том, что Литва остановит транзит продукции «Беларуськалия» в декабре.

9 августа США ввели санкции против «Беларуськалия». 2 декабря к ним присоединилась Великобритания.