«Новая газета»: суд в Москве освободил беларуского анархиста из‑за истечения предельного срока содержания под стражей

10 января суд в Москве освободил беларуского анархиста Андрея Казимирова, которого в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках (статья 293 УК) из-за истечения предельного срока содержания под стражей, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Иллариона Васильева.

«Он был освобожден 10 января ввиду истечения предельного срока содержания под стражей — 12 месяцев, которые истекают 14 января»,— рассказал адвокат. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы назначить Казимирову меру пресечения в виде запрета определенных действий, но суд отказал.

Во время одного из митингов в Беларуси Казимиров был ранен в ногу резиновой пулей. Узнав об уголовном преследовании, он уехал в Россию, где его задержали 14 января.

27 июля ЕСПЧ вынес решение о запрете выдачи Казимирова. Однако 29 июля Апелляционный суд оставил в силе решение об экстрадиции анархиста.